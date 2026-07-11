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Новости Брянска

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Брянскую область заливает: регион принял удар стихии, а впереди — дождливые выходные

Брянскую область заливает: регион принял удар стихии, а впереди — дождливые выходные

Брянская область оказалась в эпицентре непогоды, накрывшей юго-запад Центральной России. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за минувшие сутки в Брянске выпал 31 миллиметр осадков, что составляет значительную часть месячной нормы.

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