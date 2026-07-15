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Кертис Холлис перешел из ВЭФа в «Автодор»

Игрок 2-3-й позиций Кертис Холлис (28-лет, 198 см) перешел в саратовский «Автодор». Прошлый сезон американца прошел в рижском ВЭФе.

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