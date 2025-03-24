Американская сторона назвала одну из тем, обсуждавшихся на переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии В Саудовской Аравии состоялась встреча американской и украинской делегаций.
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Американская сторона назвала одну из тем, обсуждавшихся на переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии В Саудовской Аравии состоялась встреча американской и украинской делегаций.
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