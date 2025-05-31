Далеко идущие планы: ДНР и районы с выходом к морю собираются реконструировать и создать здравницу к 2040 году Ольга БезродняяДНР может кардинально вскорости измениться, превратившись в здравницу к 2040 году.
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