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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» одержала 14 разгромных побед в 29 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила уже 88 мячей – в среднем по 3 за игру

Команда тренера Ханси Флика дома разгромила «Бетис» (5:1) в 1/8 финала Кубка Испании. Всего в 29 матчах сезона сине-гранатовые забили 88 голов – 3 гола в среднем за матч.

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