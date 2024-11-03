Женские туалетные страсти в Британии - не хочешь в сортир с мужиками - трансфобка

Ингерман Ланская это в длинных очередях за ФСЕМ - гражданка, вас тут не стояло... гражданка, где вы это достали? - да, в продмаге выкинули, бегите скорей, гражданка - может успеете....

Ингерман Ланская -Товарищи, а теперь заслушаем члена нашей организации Катю Фурцеву, Катя, как член, хорошо справляется с этими обязанностями, Катя, запомни: быть членом это надо заслужить!!!