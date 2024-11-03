Национальная служба здравоохранения Великобритании продолжает зажигать на ниве продвижения извращенческих принципов.
Женские туалетные страсти в Британии - не хочешь в сортир с мужиками - трансфобка
Комментарии
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Ингерман Ланская
это в длинных очередях за ФСЕМ - гражданка, вас тут не стояло... гражданка, где вы это достали? - да, в продмаге выкинули, бегите скорей, гражданка - может успеете....
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1 час.
Ингерман Ланская
-Товарищи, а теперь заслушаем члена нашей организации Катю Фурцеву, Катя, как член, хорошо справляется с этими обязанностями, Катя, запомни: быть членом это надо заслужить!!!
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1 час.
Владимир Соколов
я так понимаю, что вы не можете понять, что член общества в его рамках не имеет пола)) это конечно весьма печально , что вы не в состоянии понять разницу между членом общества, организации и гражданкой состоящей в организации))
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43 мин.
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