Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Китае опубликованы полные тексты доклада о центральном и местных бюджетах и доклада о плане экономического и социального развития

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Полные тексты двух докладов, принятых в понедельник на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва, были опубликованы в среду информационным агентством Синьхуа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх