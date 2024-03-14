В Китае опубликованы полные тексты доклада о центральном и местных бюджетах и доклада о плане экономического и социального развития

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Полные тексты двух докладов, принятых в понедельник на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва, были опубликованы в среду информационным агентством Синьхуа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)