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Царьград

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Русский газ нужен Европе: Бельгия и Франция пошли против Брюсселя – Politico

Русский газ нужен Европе: Бельгия и Франция пошли против Брюсселя – Politico

Бельгия и Франция отказались поддержать запрет на импорт российского газа в ЕС. Власти этих стран требуют больше информации о возможных экономических и юридических последствиях такого шага перед принятием окончательного решения.

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