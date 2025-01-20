Последствия обстрела центра Горловки, в результате которого загорелся автомобиль По актуализированным данным, в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов пострадали 7 мирных граждан.
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