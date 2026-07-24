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Царьград

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Певица МакSim экстренно госпитализирована, концерты отменены

Певица МакSim экстренно госпитализирована, концерты отменены

Врачи настоятельно запретили певице не только выступать, но и совершать перелёты. МакSim поделилась с поклонниками, что же произошло.

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