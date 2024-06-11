Крым сильно пожароопасен

Дни особенной напряженности по заверениям специалистов приходятся на 12-15 июня 2024 года. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12-15 июня в центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.