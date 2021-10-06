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Tata Punch: известны почти все детали

Tata Punch: известны почти все детали

После видеообъявления в конце августа Tata Motors полностью представила новый Punch. Представитель все более популярного подсегмента моделей с перекрестными штрихами, Punch был разработан в дизайнерских центрах Tate в Индии, Великобритании и Италии.

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