Tata Punch: известны почти все детали

После видеообъявления в конце августа Tata Motors полностью представила новый Punch. Представитель все более популярного подсегмента моделей с перекрестными штрихами, Punch был разработан в дизайнерских центрах Tate в Индии, Великобритании и Италии.
После видеообъявления в конце августа Tata Motors полностью представила новый Punch. Представитель все более популярного подсегмента моделей с перекрестными штрихами, Punch был разработан в дизайнерских центрах Tate в Индии, Великобритании и Италии.
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