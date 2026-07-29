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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тебас о планах продать часть прав на ЧМ: «Инфантино – не решение проблемы управления ФИФА, он – проблема. Тот, кто смешивает политику, деньги и власть без прозрачности, не может ничем руководить»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на планы ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам. «Прошел месяц с того момента, как Джанни Инфантино отменил красную карточку [Балогону], что вызвало «подозрение» в политическом вмешательстве.

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