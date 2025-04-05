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«Папа все здоровье на работе потерял, чтобы тебе квартиру купить – не вздумай ее продавать!» – твердят родители

«Папа все здоровье на работе потерял, чтобы тебе квартиру купить – не вздумай ее продавать!» – твердят родители

— Родители мне сейчас только одно твердят: не вздумай, мол, пойти на поводу! – рассказывает Ирина. – Они категорически против продажи однушки, и их можно понять: это мое добрачное имущество, старт, который они дали.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ни в коем случае  своё  добрачное  жильё  продавать нельзя. Раз  муж настаивает на  этом, значит, затеял  что-то коварное. Только  продадут  квартиру, он  через некоторое время  подаст на развод. Проходили, знаем.
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