«Папа все здоровье на работе потерял, чтобы тебе квартиру купить – не вздумай ее продавать!» – твердят родители

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

— Родители мне сейчас только одно твердят: не вздумай, мол, пойти на поводу! – рассказывает Ирина. – Они категорически против продажи однушки, и их можно понять: это мое добрачное имущество, старт, который они дали.