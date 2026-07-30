«Традиции из глубины веков»: в Баку прошёл показ израильско-азербайджанского фильма

В Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой состоялась презентация документального фильма «Традиции из глубины веков», посвящённого жизни и творчеству художника, дизайнера, коллекционера и исследователя горско-еврейского культурного наследия Альберта Рафиева .