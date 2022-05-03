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Nicola Porro: США создавали "пропасть" между Европой и Россией ещё при Обаме

Nicola Porro: США создавали "пропасть" между Европой и Россией ещё при Обаме

Американские власти начали "готовить Европу" к закупке газа из США ещё при Бараке Обаме. По мнению итальянского журналиста-аналитика Рино Каммиллери, Штаты пытались увеличить пропасть в отношениях Евросоюза и России в течение нескольких лет.

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