Американские власти начали "готовить Европу" к закупке газа из США ещё при Бараке Обаме. По мнению итальянского журналиста-аналитика Рино Каммиллери, Штаты пытались увеличить пропасть в отношениях Евросоюза и России в течение нескольких лет.