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Царьград

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У НАТО сменился генсек: Чего ждать России – Пояснение от политолога Бышока

У НАТО сменился генсек: Чего ждать России – Пояснение от политолога Бышока

Политолог сообщил, ожидать ли изменения курса от смены генерального секретаря Североатлантического альянса.

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Комментарии
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АндрейБорков
Хрен редьки не слаще!
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