Рассказы о странствиях обычно начинаются с момента, когда путешественник занимает место в самолете, ревут турбины, и стальная птица, оставив под крылом хмурую погоду родного города, устремляется ввысь.
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