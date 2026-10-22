МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские производители духовых музыкальных инструментов добились заметных успехов в повышении качества своей продукции, что позволяет использовать отечественные инструменты в образовательном процессе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым