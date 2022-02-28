Скип Бэйлесс: «Леброн остался в игре, когда исход матч уже был известен, потому что гонится за рекордом Абдул-Джаббара»

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс обвинил форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в том, что тот оставался в игре в конце матча против «Нового Орлеана» (95:123), несмотря на то, что у его команды не было шансов отыграться.