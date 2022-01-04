Чжао Синьтун — победитель 3 Группы Championship League 2022

Чжао Синьтун обыграл Сяо Годун со счетом 3-2 в финале 3 группы и вышел в группу победителей турнира Championship League 2022, сообщает World Snooker Чжао Синьтун (фото: WST) Новости Championship League 2022 Расписание трансляций Championship League 2022 (и ГОЛОСОВАНИЯ!) Турнирная таблица, результаты Championship League 2022 Видео Championship League 2022 Чжао Синьтун возглавил 3 Группу на пригласительном турнире Championship League Snooker 2022 на Morningside Arena в Лестере после завершения новогодних праздников и возобновления снукерных турниров.