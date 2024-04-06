Вкусовые пристрастия связаны со здоровьем мозга

Балансирование диеты лучше всего. Ученые из Китая и Великобритании провели исследование, анализируя данные 181,990 участников из Британского биобанка, чтобы выяснить связь между выбором продуктов питания и когнитивными функциями, психическим здоровьем, состоянием мозга и генетикой людей.