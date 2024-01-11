Путевой очерк #3 длительного автопутешествия на кемпере

﻿﻿Начните с эссе о путешествии №1, эссе №2 Боденское озеро Боденское озеро — единственная территория в Европе, где нет официальных границ, поскольку не существует юридически обязывающего соглашения, определяющего границы между Германией, Австрией и Швейцарией.