Путевой очерк #3 длительного автопутешествия на кемпере

Начните с эссе о путешествии №1, эссе №2 Боденское озеро Боденское озеро — единственная территория в Европе, где нет официальных границ, поскольку не существует юридически обязывающего соглашения, определяющего границы между Германией, Австрией и Швейцарией.
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