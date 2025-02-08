В Россию привезли надежную семейную Тойоту по цене ниже китайских аналогов

Рынок семиместных автомобилей сегодня полон предложений, особенно от китайских производителей. Однако, если вы ищете надежность, проверенное качество и привлекательную цену, стоит обратить внимание на Toyota Veloz.
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