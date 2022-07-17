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«Шахтер» объявит о возвращении Ракицкого в ближайшие дни

Защитник Ярослав Ракицкий вернется в «Шахтер» после расторжения контракта с «Зенитом». В ближайшие дни донецкий клуб объявит о переходе 32-летнего защитника официально.

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