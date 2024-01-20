kino-teatr.ru
ГлавнаяНовостиКиноСериалыТеатрГлавная темаИнтервьюКонкурсы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

kino-teatr.ru

21 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Поручик
    Барыга сдал, так как просто так останавливать такси и досматривать пассажира, да ещё и узнаваемого артиста полиция не...СМИ: Анатолию Руд...
  • Traveller
    Этого "хгения" и так, и так не смотрят. За чей счёт банкет?На Берлинском кин...
  • Ирина Федорова
    Вот это смотреть будет!!!??Уши развесьте: Пр...

«Это история о личном выборе, доброте и сочувствии друг к другу»: Джиллиан Андерсон о фильме «Белая птица: Новое чудо»

«Это история о личном выборе, доброте и сочувствии друг к другу»: Джиллиан Андерсон о фильме «Белая птица: Новое чудо»

Джиллиан Андерсон поделилась историей французской семьи, приютившей еврейскую девочку во времена немецкой оккупaции, о которой рассказывает военно-приключенческая драма «Белая птица: Новое чудо», вышедшая на экраны 18 января.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх