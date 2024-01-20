«Это история о личном выборе, доброте и сочувствии друг к другу»: Джиллиан Андерсон о фильме «Белая птица: Новое чудо»

Джиллиан Андерсон поделилась историей французской семьи, приютившей еврейскую девочку во времена немецкой оккупaции, о которой рассказывает военно-приключенческая драма «Белая птица: Новое чудо», вышедшая на экраны 18 января.
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