США рассматривали возможность принять Киев в НАТО 30 лет назад

Совет нацбезопасности США в 1994 году планировал принять Украину в состав НАТО. Информация следует из меморандума на имя тогдашнего советника по нацбезопасности Белого дома Энтони Лэйка и его заместителя.
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