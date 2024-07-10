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  • Людмила
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США рассматривали возможность принять Киев в НАТО 30 лет назад

США рассматривали возможность принять Киев в НАТО 30 лет назад

Совет нацбезопасности США в 1994 году планировал принять Украину в состав НАТО. Информация следует из меморандума на имя тогдашнего советника по нацбезопасности Белого дома Энтони Лэйка и его заместителя.

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