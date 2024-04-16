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Предпасхальные ярмарки пройдут в Барнауле 4 мая

Предпасхальные ярмарки пройдут в Барнауле 4 мая

На ней будут продавать в том числе куличи и ингредиенты для пасхальной выпечки В Барнауле 4 мая пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки, заявила "Вечернему Барнаулу" председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда мэрии Наталья Кротова.

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