365NEWS.BIZ

58 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    ГД превращается в "Дом-2".Виктория Дайнеко ...
  • Василий Иванович
    для этого есть медкомисияПенсионеров будут...
  • aleks virt
    Какие могут быть вопросы. Ура .... Женщина согласилась идти с мной по жизни. Что бы ни случилось, у неё должна быть т...Все бабы как бабы...

Новую остановку в Петрозаводске испортили неизвестные вандалы

Новую остановку в Петрозаводске испортили неизвестные вандалы

Стекла остановочного павильона в столице Карелии кто-то разрисовал через 8 дней после его установки Житель Петрозаводска пожаловался на вандалов, которые разрисовали остановочный павильон на углу улиц Сыктывкарской и Попова в карельской столице.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх