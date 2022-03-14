Ваша карта бита, сэр: США не удастся заместить российскую нефть иранской, дальше только крах

Уровень стратегического планирования Запада особенно очевиден в эти дни. Администрация Байдена сначала объявила об отказе от закупок российской нефти и лишь после этого начала судорожно бегать по планете в поисках, чем бы эту нефть заместить.
Уровень стратегического планирования Запада особенно очевиден в эти дни. Администрация Байдена сначала объявила об отказе от закупок российской нефти и лишь после этого начала судорожно бегать по планете в поисках, чем бы эту нефть заместить.
Свежие комментарии