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В Кремле рассказали о корректировках в «ядерную доктрину»

В Кремле рассказали о корректировках в «ядерную доктрину»

Корректировки в «ядерную доктрину» подготовлены, сейчас они будут оформляться, сообщил пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент их беседы в своем Telegram-канале.

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