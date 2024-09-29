В Кремле рассказали о корректировках в «ядерную доктрину»

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Корректировки в «ядерную доктрину» подготовлены, сейчас они будут оформляться, сообщил пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент их беседы в своем Telegram-канале.