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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамиашвили об уходе с поста вице-президента UWW: «Пока идут разбирательства, я не должен создавать проблемы нашей организации»

Глава Федерации спортивной борьбы России ( ФСБР ) Михаил Мамиашвили объяснил свой уход с поста вице-президента Объединенного мира борьбы ( UWW ).

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