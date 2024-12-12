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Набор сноубордиста обойдется россиянам примерно в 145 тысяч рублей

Набор сноубордиста обойдется россиянам примерно в 145 тысяч рублей

Популярность зимнего спорта у россиян растет, привлекая все больше людей на склоны. Подтверждают возросший интерес и аналитики Мегамаркета: продажи горнолыжной и сноубордической одежды осенью 2024 увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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