Набор сноубордиста обойдется россиянам примерно в 145 тысяч рублей

Популярность зимнего спорта у россиян растет, привлекая все больше людей на склоны. Подтверждают возросший интерес и аналитики Мегамаркета: продажи горнолыжной и сноубордической одежды осенью 2024 увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.