Украинский посол призвал Шольца встретиться с Путиным

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, ранее занимавший пост посла в Германии, предложил организовать встречу канцлера ФРГ Олафа Шольца с Президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Украине.
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