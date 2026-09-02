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ИА Регнум

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Два человека пострадали от взрыва на вокзале немецкого Аугсбурга

Два человека пострадали от взрыва на вокзале немецкого Аугсбурга

На главном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Германии прогремел взрыв. Пострадали два человека. Об этом 2 августа сообщила газета Augsburger Allgemeine.

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