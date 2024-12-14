Федерация многофункционального фитнеса извинилась за указание России на ЧМ

Международная федерация функционального фитнеса заявила, что спортсмены из России приехали на проходящий чемпионат мира в нейтральном статусе и исполняют все обязательства, которые наложены на них в связи с этим.
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