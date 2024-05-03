Запад заморозил наши активы в целях самозащиты. И о том, почему они решились присвоить пока только доход с них.

Я обещал в предыдущей статье, что расскажу о том, почему европейские чиновники решили использовать по своему усмотрению доходы от размещённых в их банках и депозитариях российских активов, но пока не решаются "рубануть шашкой" и забрать их себе полностью.
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