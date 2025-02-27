Исполнительницы хита «Сигма-бой» оценили российских звезд — отказали Баскову и Тимати

Бэтси и Мария Янковская поделились своими предпочтениями. Betsy и Мария Янковская Пресс-служба RU.TVИсполнительницы хита «Сигма-бой» Бэтси и Мария Янковская стали популярными не только в России, но и во всем мире, поскольку их трек пробился в танцевальный чарт Billboard.