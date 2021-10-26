СССР-Россия

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  • Дмитрий Марченко
    до нее у них был министр обороны - женщина/гинеколог, мать 3 или 4 детей с приставкой к фамилии "фон" которая сейчас ...Закрой рот, дура!
  • Gleb
    Но ей то сильно хоца)))История министра,...
  • Виктор Василенко
    да побойтесь Бога , кто на эту прошм.....ку позарится ?История министра,...

Манифест российских ценностей

Манифест российских ценностей

Владимир Путин на Валдайском форуме бросил интеллектуальный вызов Западу. Выступление президента России Владимир Путина на минувшей неделе на заседании международного клуба «Валдай» остается в центре внимания не только в России, но и на Западе.

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