Фото: ehnowar.ru Известный аналитический центр, отслеживающий украинский конфликт, сообщил, что Россия использовала День Военно-морского флота, чтобы подчеркнуть свои отношения с незападными странами в рамках своей стратегии по созданию предполагаемой коалиции стран во главе с Россией против Запада.