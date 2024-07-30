Фото: ehnowar.ru Известный аналитический центр, отслеживающий украинский конфликт, сообщил, что Россия использовала День Военно-морского флота, чтобы подчеркнуть свои отношения с незападными странами в рамках своей стратегии по созданию предполагаемой коалиции стран во главе с Россией против Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии