Глава МИД Венгрии резко ответил назвавшему его визит в Россию провокацией журналисту

Глава МИД Венгрии Сийярто: визиты в Россию относятся к суверенному праву страны Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто резко ответил корреспонденту немецкого телеканала ZDF, который спросил, является ли его визит в РФ «еще одной венгерской провокацией в адрес Брюсселя».