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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Несколько болельщиков «Барсы» пожаловались на расизм от фанатов «Фейеноорда» во время матча ЛЧ. Блогер из Франции выложила видео с «обезьяньими» жестами нидерландцев

Несколько болельщиков «Барселоны» пожаловались на расистские оскорбления со стороны фанатов «Фейеноорда» во время матча Лиги чемпионов.

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