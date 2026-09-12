Татарстан предложил расширить действие схемы «Инвестиции вместо штрафов»

Премьер-министр России Михаил Мишустин и Раис Татарстана Рустам Минниханов в 2023 году Фото: пресс-служба Раиса РТ Руководство Татарстана предложило российским властями расширить перечень видов контроля, допускающих заключение соглашений о надлежащем устранении выявленных нарушений (речь идет о механизме «Инвестиции вместо штрафов»).
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