Армия России массово уничтожает топливные объекты врага: горят всё новые АЗС (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России массово уничтожает топливные объекты врага: горят всё новые АЗС. На Украине заявляют, что нанесено множество ударов по заправкам в Днепропетровской и Запорожской, Черниговской и Одесской областях, а также в оккупированной врагом части ДНР.
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