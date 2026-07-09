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Русская весна

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Армия России массово уничтожает топливные объекты врага: горят всё новые АЗС (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России массово уничтожает топливные объекты врага: горят всё новые АЗС (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России массово уничтожает топливные объекты врага: горят всё новые АЗС.  На Украине заявляют, что нанесено множество ударов по заправкам в Днепропетровской и Запорожской, Черниговской и Одесской областях, а также в оккупированной врагом части ДНР.

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