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Конские цены в Швеции: позавтракал булкой по цене двух банок икры

Конские цены в Швеции: позавтракал булкой по цене двух банок икры

То, что скандинавские страны очень дорогие для меня не было новостью и чем-то неожиданным. В конце концов, еще готовясь к поездке в Стокгольм мне пришлось здорово постараться, чтобы забронировать отель по более-менее адекватному даже для Европы прайсу.

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