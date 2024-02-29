Конские цены в Швеции: позавтракал булкой по цене двух банок икры

То, что скандинавские страны очень дорогие для меня не было новостью и чем-то неожиданным. В конце концов, еще готовясь к поездке в Стокгольм мне пришлось здорово постараться, чтобы забронировать отель по более-менее адекватному даже для Европы прайсу.