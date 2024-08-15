Налетчиков на автосалон взяли по горячим от денег следам

Спустя два года суд вынес приговор по делу о грабеже в Севастополе с ущербом в 23 миллиона рублей. Злоумышленники выпытали у менеджера где хранятся деньги и скрылись с большой добычей, будучи уверены, что провернули удачное дельце.
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