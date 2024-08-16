Метростроевцы в дни закрытия «Спасской» и «Достоевской» будут работать круглосуточно

На строящемся участке организована круглосуточная работа все три дня. В Комитете по транспорту Петербурга рассказали подробности о масштабных строительно-монтажных работах на участке «Спасская» — «Горный институт».
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