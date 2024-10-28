Правящая коалиция Японии потеряла большинство в парламенте

Правящая коалиция Японии не получила большинства на всеобщих выборах. Либерально-демократическая партия (ЛДП) и партия «Комэйто» вместе смогут занять только 215 из 465 мест в нижней палате парламента, передает NHK.
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