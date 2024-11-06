Почему Запад Донбасс почти уже готов отдать, а Харьков - ни за что

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Врам Тавризов

Шеврон и Шелл ничего не сделали на сланцевых проектах - они не колхозники, чтобы вкладывать деньги в воюющем регионе А вот Сумы и Харьков надо бы брать - ведь нейтралку надо иметь или сделать так, что при мире они будут без оружия - но это труднее Эти области будут камнем преткновения, если под себя не подомнём