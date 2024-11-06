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Почему Запад Донбасс почти уже готов отдать, а Харьков - ни за что

Почему Запад Донбасс почти уже готов отдать, а Харьков - ни за что

А в Харьковской области тоже жарко: ракеты и БПЛА наносят удары в ежедневном режиме. Недавно, например, в Волчанске трёхтонная ФАБ накрыла командный пункт ВСУ.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Шеврон и Шелл ничего не сделали на сланцевых проектах - они не колхозники, чтобы вкладывать деньги в воюющем регионе А вот Сумы и Харьков  надо бы брать - ведь нейтралку надо иметь или сделать так, что при мире они будут без оружия  - но это труднее Эти области будут камнем преткновения, если под себя не подомнём
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7 час.
Михаил Лысов
странные вопросы опроса. для Зеленского, как актёра, исполняющего роль президента, важно выжить после выступления.
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3 час.
ВМ
Виктор Мальцев
Путин решает по другому Он уже заявил,что Харьков брать наши войска не будут. Если бы он хотел бы быстрой победы на Украине он бы снял бы Герасимого и нач внешней разведк и у которых уже много ляписов, А НАЗНАЧИЛ БЫ СУРОВИКИНА . НАЗНАЧЕНИЕ СУРОВИКИНА ПРИВЕЛО БЫ К БЫСТРОЙ ПОБЕДЫ....И ОБЕЩАНИЕ ПУТИНА НИТАНЬЯГУ НЕ ТРОГАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО Я ПОНЯТЬ НЕ МОГУ
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1 час.

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