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Белорусская оппозиция сообщила об исчезновении своего спикера в Польше. Кто за этим стоит?

Белорусская оппозиция сообщила об исчезновении своего спикера в Польше. Кто за этим стоит?

Анжелика Мельникова, спикер Координационного совета белорусской оппозиции, пропала без вести — с 25 марта с ней отсутствует связь, а по данным источников, она покинула территорию Польши.

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